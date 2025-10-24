Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 24.10.2025 23:03

Milli güreşçimiz Nesrin Baş U23 Dünya Şampiyonu oldu

Milli güreşçimiz Nesrin Baş, finalde rakibini 10-0 mağlup ederek üçüncü kez U23 Dünya Şampiyonu oldu.

Milli güreşçimiz Nesrin Baş U23 Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 68 kiloda miilli güreşçimiz Nesrin Baş, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.

Dünya şampiyonalarında 5. madalyası

Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.

Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.

Baş, U23 seviyesinde üst üste dördüncü kez Dünya Finali’ne çıkarak Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

ETİKETLER
Güreş Son Dakika
Sıradaki Haber
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:59
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
22:52
Güney Sudan'da iklim değişikliği 'yıkıcı' hale geldi
21:41
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı
20:12
TELE1'in yönetimi TMSF’ye devredildi
19:43
Emine Erdoğan: Siirt benim için bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek
19:12
Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi işgalci İsrail'in medyasını rahatsız etti
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ