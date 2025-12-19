Puslu 1.4ºC Ankara
AA 19.12.2025 21:14

Manisa'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

Manisa'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Manisa’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirilerek ürünler imha edildi.

İdari yaptırım uygulanan ilgili işletme hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

