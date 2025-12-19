Açık 5.7ºC Ankara
TRT Haber 19.12.2025 18:08

İçişleri Bakanlığı: Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı İHA bulundu

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Rus menşeli keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı İHA bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre, Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

