24.10.2025 21:36

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 19 kişi tutuklandı.

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik, banka çalışanı veya bu kurumlarda tanıdıkları olduğu iddiasıyla vatandaşları dolandıranlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin mağdurların sahibi oldukları arazilerde uydudan define ve tarihi eser tespit ettiklerini, define ve tarihi eserleri çıkararak kamu kurumlarına satacaklarını söyledikleri belirlendi. Öncesinde ise araziye koydukları tarihi eser ve altın benzeri değersiz materyalleri mağdurlarla birlikte çıkardıkları, tanıdıkları vasıtasıyla ise satacaklarını söyledikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin Ankara merkezli olmak üzere Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyon'da 34 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte operasyon yapıldı.

Operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheliden, 29'u tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 15’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan Ankara merkezli Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl'de ise kamu kurum ve kuruluşları ile yetkileri ve anlaşmaları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı/silahsız özel güvenlik belgesi, gassallık, mesleki yeterlilik belgeleri, ustalık, kalfalık, SRC belgeleri düzenleyen ve aracılık eden 13 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, şüphelilerden 8’i serbest bırakılırken, 4’ü tutuklandı ve 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

