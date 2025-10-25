Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
TRT Haber 25.10.2025 04:25

Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren azalacak. Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket etmesi, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da, havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yağışın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 23 ila 24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak görülmesi bekleniyor. Pazar günü yağışın sona ermesi, hava sıcaklığının pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de yağışın aralıklı sağanak şeklinde olması bekleniyor. Havanın ise parçalı ve çok bulutlu olacağı, sıcaklığın da 24 ila 26 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

