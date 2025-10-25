Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
AA 25.10.2025 08:38

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. yönetimindeki servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

OKUMA LİSTESİ