Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.10.2025 09:37

Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı

İstanbul Kadıköy'de, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

İETT şoförü 0.42 promil alkollü çıktı

Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım
10:25
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
09:50
Gökçeada'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
09:45
Türkçülük fikrinin mimarı: Ziya Gökalp
10:18
İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
09:04
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ