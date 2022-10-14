Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada feribot hattında yarın sefer yapılamayacak
[Fotograf: İHA]
Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklendiği için iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Ekim Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Etiketler: Hava Durumu Çanakkale Fırtına
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