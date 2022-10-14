Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
23 yaşındaki O.Y. yönetimindeki 45 otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden 45 yaşındaki A.U. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen ve Ayşe Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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