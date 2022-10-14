Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi.

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan, 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle bugün günü yapılacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, millet bahçesinin bulunduğu alanın 1950'lerden itibaren 2020'ye kadar askeri lojman olarak kullanıldığını, daha sonra buradaki lojmanlarda ikamet eden askeri personellerin, TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yeni konutlarına taşındığını söyledi.

Mart 2020'de askeri lojmanların yıkıldığını, aynı yılın temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla millet bahçesinin temelinin atıldığını anımsatan Arısoy, buranın yapımını TOKİ'nin üstlendiğini, tamamlanmasından sonra bahçenin işletim ile bakım ve onarım sorumluluğunu belediyenin yaptığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi"

Millet bahçesinin Zeytinburnu'nun tam ortasında yer aldığını, etrafında kaymakamlık, kültür merkezi, emniyet müdürlüğü ile 15 Temmuz Meydanı gibi kentsel alanların ve kamu kurumlarının olduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:

"Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Neredeyse 20 yıl, bu alanı Zeytinburnu için bir nefes, sosyalleşme, bir araya gelme alanı haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk. Çalışmaları 2015 yılında başladı. Tamamlamak bize nasip oldu. Zeytinburnu ve bu bölge için yepyeni bir nefes, sosyalleşme, dinlenme, eğlenme mekanı kazandık. İçinde yürüyüş yolları var. Bisiklet yolu var. İkram için küçük sosyal tesisi var. Çocuk oyun grupları gibi aklınıza gelebilecek hemen her unsurun bulunduğu çok güzel bir millet bahçemiz burası."

Arısoy, millet bahçesinin 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açıldığını kaydederek, "Burası özellikle yaz akşamları çok kalabalıktı. İğne atacak yer bulamazdınız. Çünkü burası, bütün Zeytinburnu'ndan yürüme mesafesinde. Maltepe mahallemizin dışındaki bütün mahallelerden buraya akşamları çoluk çocukla yürüyerek gelinebilir. Gerçekten de millet bahçesi, kelimenin tam anlamıyla Zeytinburnu'ndan ve bölgeye yakın olan ilçelerden her yaş grubundan insanımızın dinlendiği, eğlendiği, bir araya geldiği, çocuklarını eğlendirdiği bir yer oldu" dedi.

Bahçede ücretsiz internet ile bütün ihtiyaçları giderecek unsurların mevcut olduğunu dile getiren Arısoy, millet bahçesinin büyük bir ihtiyacı karşılamasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

"Avrupa ölçeğinde iddialı tesis"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, aynı gün resmi açılışı yapılacak Zeytinburnu Buz Adası'nın ise sadece Zeytinburnu ve İstanbul'a değil tüm Türkiye’ye kazandırdıkları büyük bir buz sporları tesisi olduğunu söyledi.

Tesiste 1800 metrekare olimpik ölçüye sahip 2 pist olduğunu, üst pistte 2 bin 400 kişi kapasiteli tribün bulunduğunu aktaran Arısoy, "Orası da Türkiye'nin en büyüğü hatta bazı özellikleri itibarıyla da Avrupa ölçeğinde de iddialı bir tesis. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Zeytinburnu'muza kazandırdık. Zeytinburnu'muzda 'Atığını getir biletini al' mobil buz pisti uygulamasıyla başlayan buza olan ilgi, böyle büyük bir tesisin Zeytinburnu'muza kazandırılmasıyla sonuçlandı" dedi.

Bu kompleksin sadece buz pistinden ibaret olmadığına dikkati çeken Arısoy, şunları söyledi:

"Aynı zamanda orada Bilim Zeytinburnu'nu hizmete aldık. Bilim Zeytinburnu'nda 5 farklı atölyede çocuklarımız ders görüyorlar. Hafta içi Zeytinburnu'ndaki bütün okulları taşıyoruz. Ayrıca 'Dene Yap Atölyesi' de orada 2 katta hizmet veriyor. Yine Zeytinburnu'nda 7’inci kütüphane olarak Veliefendi Millet Kıraathanesi'ni de aynı kompleksin içinde hizmete aldık. Kadınlarımız için pilates ve fitness merkezi de tamamen Zeytinburnu'nda ikamet eden kadınlara ücretsiz olmak üzere böyle 5 fonksiyonlu ama temel fonksiyonu Zeytinburnu Buz Adası olan, buz sporları olan bir büyük tesis."

Arısoy, Zeytinburnu Millet Bahçesi ile Buz Adası'nın resmi açılış törenine, tüm vatandaşları davet etti.