Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 03:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 6. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta, 10 katlı binanın 6'ncı katından düşen yabancı uyruklu kişi, hayatını kaybetti.
Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesindeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6. katında oturan yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.
Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ebraım Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Ekipler, Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı.
Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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