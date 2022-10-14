Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesindeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6. katında oturan yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ebraım Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Ekipler, Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.