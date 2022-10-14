Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 01:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Etiketler: Ege Bölgesi Fırtına Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
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