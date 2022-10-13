Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından "Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında alınan karar doğrultusunda ilçede yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.