Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güngören'de metruk binanın çatısı yandı
İstanbul Güngören'de metruk binanın çatısı alev alev yandı. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Güngören'de Nane Sokak’ta iki katlı metruk binada yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede binanın çatısını sardı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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