Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 651 parça tarihi eser ele geçirildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 651 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yemliha Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 kılıç, 2 dedektör, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tüfek ile 650 sikke, obje, yüzük ve mühür ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Tarihi Eser Kaçakçılık
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