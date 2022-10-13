Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ile Kuşadası ilçesi açıklarında da farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan botlardaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.