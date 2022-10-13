Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terörist yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Edirne'de bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK üyesi 22 kişi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan sınırında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Hafta boyunca yapılan kontrollerde sınırı geçmeye çalışan 22 kişi yakalandı.
Bunların 18'inde FETÖ,, 4'ünde PKK bağlantısı belirlendi.
22 kişi hakkında işlem başlatıldı
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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