Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: DHA]
Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklendiği için iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Ekim Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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