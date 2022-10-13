İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırıma doğru hızla ilerledi.

Anne ve babasının iş yerinin önünde bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş aracı fark edince yakınındaki annesine "kaç" diye seslendi.

Kamyonet 26 yaşındaki doktor Yücebaş ve iş yerinin kuryesi Samet Şenelen'e çarptı, ardından dükkanın camekanına çarparak durabildi.

Kamyonetin çarptığı genç doktor Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Samet Şenelen ise tedavi altına alındı.

Üniversiteden yeni mezun olan Yücebaş, doktorluk görevine bundan 1,5 ay önce başlamıştı. Hastanedeki görevinin yanı sıra dürümcü dükkanında anne ve babasına yardım ediyordu.

"Ölüm ona yakışmadı"

Doktor Yücebaş'ın yakını Aslı Durlanık, "En yakın annesiydi. Annesine kapıdan "anne kaç" diye bir işaret yapıyor, bağırıyor. O sırada annesi geriye dönüyor, Nurcan annemiz. Bir anda, çok anlık, saniyelik bir olay. Burayı işletiyordu anne, baba. O da yardımcı oluyordu. Kuzu , kuzu, çok tatklı, kimseyi incitmeyen kuzuydu o. Yakışmadı ona ölüm." diye konuştu.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen doktor Yücebaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü babası tarafından karakola teslim edildi. Sürücünün henüz 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Ehliyetsiz sürücü, adliyeye sevk edildi

Kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, panik yaptığı için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, "Hastanemiz hekimlerinden Dr. Buğra Kaan Yücebaş, bu sabah trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

Haber: Semih Çalışkan