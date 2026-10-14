Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın söz konusu adımının işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüne doğrudan zarar verdiği belirtildi.

Adımın, kentin hukuki ve tarihi statüsüne ilişkin uluslararası toplumun yerleşik tutumuyla çeliştiği kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplum ve ilgili tüm taraflara hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, adil ve kalıcı barışın sağlanması imkanlarını zayıflatan ve güç kullanarak yeni bir fiili durum oluşturmaya yönelik yasa dışı İsrail politikalarının durdurulması için acilen harekete geçilmesi istendi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak söz konusu adımı uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının ihlali olarak değerlendirdi.

Kudüs'ün statüsünü veya hukuki konumunu değiştirmeyi amaçlayan her türlü işlem ve kararın geçersiz, gayrimeşru ve hukuki sonuç doğurmaktan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, adil ve kapsamlı barışın tek yolunun, başkenti Doğu Kudüs olan ve 4 Haziran 1967 sınırları üzerinde egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğu belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın bu adımını uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Kuveyt'in bu adımı ve işgal altındaki Kudüs'ün mevcut hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm uygulamaları kesin bir dille reddettiği kaydedildi.

Uluslararası toplum ve BMGK'ye işgal altındaki Filistin topraklarında yeni bir fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlere karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Kuveyt'in Filistin davasına ve Filistin halkının meşru haklarına yönelik değişmez desteği vurgulandı.

Açıklamada, bu hakların başında 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının geldiği ifade edildi.

Kolombiya 46 yıl sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Kolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs’teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya büyükelçiliği Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirterek karara tepki göstermişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.