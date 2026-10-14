Umman'dan ABD-İran geriliminde "yeni bir tırmanmayı önlemek için diyalog" çağrısı

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Busaidi, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Busaidi, bölgesel zorlukların ele alınması, gerilimlerin azaltılması ve anlaşmazlıkların çözülmesinde diyalog, diplomasi ve yapıcı katılımın önemine dikkati çekerek, bunun yeni tırmanmaları önleyeceğini vurguladı.

Pakistan'ın bölgedeki diplomatik çabaları destekleme konusunda üstlendiği yapıcı role işaret eden Busaidi, bu çabaların güven inşası ve bölgesel sorunlara barışçıl çözümler bulunması açısından önemini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ise görüşmede tarafların ABD-İran savaşı ile bölgesel ve uluslararası duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve iki ülkenin tutumlarının birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Dar, bu sorunların çözülmesi ile bölgeye barış ve istikrarın yeniden kazandırılması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'yi kabul etti.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ile krizlerin ve bunların bölge güvenliği ve istikrarı üzerindeki yansımalarının kontrol altına alınmasına yönelik çabalar ele alındı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasına göre taraflar, "ilgili tüm taraflar arasında iletişim ve diyalog kanallarının açık tutulması gerektiği" vurgusunu yineledi.

İkili ilişkiler ve anlaşmalar

İkili ilişkiler kapsamında iki bakan, Umman-Pakistan Ortak Bakanlık Komitesinin 8. Toplantısı'nı gerçekleştirerek öncelikli birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Başbakan Şahbaz Şerif'in de katıldığı imza töreninde, diplomatik, özel ve hizmet pasaportu hamilleri için vize muafiyeti anlaşmasının yanı sıra iletişim ve bilgi teknolojileri, radyo ve televizyon, haber ve bilgi değişimi ile belge ve arşiv alanlarında işbirliğini içeren 4 mutabakat zaptı imzalandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği ve binlerce kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıların ardından Tahran, İsrail'e ve aralarında Katar'ın da bulunduğu bölge ülkelerindeki ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirmiş, nisan ayında ise ateşkes sağlanmıştı.

Daha sonra, Pakistan'ın arabuluculuğunda haziran ayı ortasında bir mutabakat zaptı imzalanmasına rağmen Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanması üzerine ABD, İran hedeflerine yönelik yeni saldırılar düzenlemişti.