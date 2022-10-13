Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da balıkçı ağına köpek balığı takıldı
[Fotograf: AA]
Marmara Denizi'ne açılan balıkçının ağlarına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Altıntaş Mahallesi'nden denize açılan balıkçı Cevat Şen'e ait teknenin ağlarına yaklaşık 3 metre boyunda camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Tekneye alınarak kıyıya getirilen balığa, çevredekiler ilgi gösterdi. Bazı kişiler, balığı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Cevat Şen, gazetecilere, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Şen, camgözü parçalayarak etlerini sahipsiz hayvanlara vereceğini ifade etti.
Etiketler: Balıkçılık Marmara Bölgesi
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