Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerce transit şekilde Türkiye'ye gelen bir kargo uçağı güzergah açısından riskli olarak değerlendirildi. Gönderici ve alıcısı yabancı uyruklu kişiler olan kargo detaylı kontrole tabi tutuldu.

Ekiplerin fiziki aramasına narkotik dedektör köpekleri de dahil edildi. Köpeklerin iki kap olarak beyan edilen gönderiye aşırı tepki vermesi üzerine gönderi açıldı.

Gönderinin içinde, görüntü ve koku itibarıyla tekstil izlenimi verilmiş yaklaşık 200 kilogramlık rulolar içinde bez parçalarına sarılı halde haplar görüldü. Hapların 33 kilo 800 gramlık hapların amfetamin olduğu tespit edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Arnavutluk'tan gelen bir uçak ve yolcular detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yapılan risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen 2 yolcu yakın takibe alındı.

Şüpheli yolculara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Valizlerin içine gizlenmiş halde 31 kilo 461 gram esrar ele geçirildi.

Havalimanında valizlerin bulunduğu alanda narkotik dedektör köpeklerle yürütülen rutin görev esnasında, iki yolcunun valizlerinde 32 kilo 98 gram esrar bulundu.

Olaylarla ilgili 4 kişi tutuklandı.