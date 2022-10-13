Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yangın Yönetim Merkezi ve gelecek yıl hizmet vermeye başlayacak Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

Merkezin Türkiye'deki orman yangınlarının hem gözetlendiği hem de yönetildiği bir üs olduğunu belirten Karacabey, teşkilat bünyesindeki 8 insansız hava aracının (İHA) sağladığı görüntülerin merkezdeki büyük ekrana yansıtılarak bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

Karacabey, ayrıca ülke genelindeki 776 gözetleme kulesinden de görüntü aldıklarını dile getirerek, "Bu kulelerden 50'sinde mobil, 76'sında sabit olmak üzere 126'sında kamera bulunuyor. O kameraların aktardıkları görüntüler buraya düşüyor. Ayrıca araçlarımızda ve helikopterlerimizdeki kameralardan gelen görüntüleri de buradan izleyebiliyoruz. Yangın çıkması durumunda söz konusu bölgeye en yakın İHA, yangının üzerine gelerek sahanın tamamını adeta sahadaymışız gibi izlememize imkanı veriyor" dedi.

Meteorolojik veriler de izleniyor

Merkezden ayrıca Araç Takip Sistemi'nden teşkilata ait tüm araçların konumlarını görebildiklerine işaret eden Karacabey, bu görsel bilgiyle ekiplerin yangına müdahalede daha etkili olmaları için konumlandırma yaptıklarını anlattı.

Karacabey, kullandıkları Yangın Yönetim Sistemi ile tüm araçların sürücülerini, harita üzerinden konumlarını, çalışma sürelerini, araçlarının yüklendiği su kapasitesini, yakıt ve mekanik durumunu anlık görebildiklerine dikkati çekti:

"Ekranımızın bir köşesinde daima yangınlara müdahalede çok önemli olan meteorolojik verileri de takip ediyoruz. Bu veriler, olası bir yangının büyüme hızı, yönü ve müdahale seçenekleri konusunda yardımcı oluyor. Yangınlarla mücadele eden sahadaki ekiplerimizin koordinasyonu Yangın Yönetim Merkezi'ndeki uzun yıllar saha tecrübesi olan uzman ekipler tarafından yapılıyor. Merkezden sahadaki ekiplerimizle direkt temasa geçerek bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz."

Sistem yangına en yakın ekiplere sinyal gönderecek

Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaların gelecek yıl devreye girecek yeni bir sistemle farklı boyut kazanacağını vurgulayan Karacabey, Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi ile merkezdeki tüm bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının yapay zeka marifetiyle yapılabileceğini dile getirdi.

Karacabey, elde edilen her türlü görüntünün sistem tarafından işlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerimizin konumunu, meteorolojik verileri bünyesinde anlık işleyerek bizi olay anında hem bilgilendiriyor hem de yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konusunda uyarıda bulunuyor. Sistem, yangında en yakın ekiplere sinyal gönderip, onların navigasyonlarıyla konum paylaşacak ve olayla ilgili bilgilendirme yapabilecek. Bu sistemi hayata geçirdiğimiz zaman, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sorunsuz sağlanacak."

Karar Destek Sistemi ile insan hatası ortadan kalkacak

Söz konusu sistemle insan hatasının da ortadan kalkacağına dikkati çeken Karacabey, "Bu sistem, şu an 11 dakika olan yangına müdahale süremizi daha da düşürecek. Bu bizim için çok önemli çünkü yangının ilk 20 dakikasındaki 1 dakika, yarım saatten sonraki 1 saate eşittir. Bu sistem şu an dünyada kullanılan bir sistem değil. Türkiye olarak ormancılık alanında en gelişmiş ülkelerin kullandığı teknolojilerin daha ilerisini kullanıyoruz" dedi.