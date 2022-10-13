Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polis, hırsızları uykuda yakaladı
Kış yüzünü gösterince yazlıklar boşaldı. Bunu fırsat bilen hırsızlar yazlıklara dadandı. İstanbul'da evleri bir bir soyan hırsızlar, son eylemlerinde polis uygulamasına rastladı. Arabada uyuyarak uygulama noktasını daha sonra geçmeyi planladılar ama uyurken yakayı ele verdiler.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir hırsızlık çetesi yazlıklara dadandı. Geceleri ortaya çıkan çete, çalıntı bir otomobille yazlıklardaki eşyaları çalıyordu.
Üç yazlığı gözüne kestiren hırsızlar, camlardan içeri girip beyaz eşyaları çalıyorlardı. Son girdikleri yazlıktan da taşıyabilecekleri ne varsa aldılar ve araçlarına yüklediler.
Hrsızların güzergahı üzerinde polis uygulaması vardı. Şüpheliler, o uygulamaya takılmamak için araçlarını yol kenarına çekip içinde uyumaya başladılar.
İz süren Beylikdüzü İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri onları uykusunda yakaladı. Çalınan eşyalar ele geçirildi, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Haber: Aytaç Kurnaz
Kamera: Volkan Yazıcı
Kurgu: Onur Söğüt
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