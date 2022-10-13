Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Termik mevkii Esenkıyı Tır Parkı arasında taş ve toprak kütlelerinin kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift taraflı olarak kapanırken, seyir halindeki bir tır zarar gördü.

Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinde yine aynı noktada heyelan meydana gelmiş, bu olayda 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.