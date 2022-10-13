Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zehra Noyan'ın kullandığı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki İrem Semra Noyan ve Gülsena Noyan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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