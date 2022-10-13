Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ soruşturması: 8 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada, örgüt içerisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Ankara
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