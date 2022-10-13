Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
[Fotograf: AA]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.
Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalandı.
Diğer firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Ankara Terörle Mücadele
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