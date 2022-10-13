Park halindeki otomobilinin altına, düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi.

İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı.

Patlama sırasında 3 araçta da hasar oluştu. İncelemede, bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek için polis merkezine götürüldü.

Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül, mahkemece tutuklandı.