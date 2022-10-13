Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Etiketler: Yozgat Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
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