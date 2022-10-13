Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla vurdu
Adana'da bir kişi, barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla omzundan ve sırtından yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi.
Burak A, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar T. ile barışmak için evine gitti.
Bahar T’nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Burak A, belinden çıkardığı tabancayla Bahar T'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Olayı gören komşular, Bahar T'nin yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar T, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, Burak A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana Kadına Şiddet
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