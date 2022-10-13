Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinin bahçesindeki elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Kalınkaya köyünde Ruşen Ali Yıldırım, komşusu Duran Şahin'in (45) evinin bahçesinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarmanın incelemesinde Şahin'in evinin bahçesindeki elma ağacından düştüğü tespit edildi.
Cenaze otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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