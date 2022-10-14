Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüs ağaçlık alana düştü: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, ağaçlık alana düştü. Kazada 1'i yabancı uyruklu, 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki minibüs, otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de A.B. ile minibüste bulunan Mısır uyruklu H.M'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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