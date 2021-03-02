Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi'ndeki maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Maden ocağındaki tahkimatın çökmesi sonucu 1 işçi, yaklaşık 40 metre derinlikte göçük altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor.