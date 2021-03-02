Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 03:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları devam ediyor
Çanakkale'de bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi'ndeki maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Maden ocağındaki tahkimatın çökmesi sonucu 1 işçi, yaklaşık 40 metre derinlikte göçük altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen ekipler, göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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