Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak amacıyla bir dizi ek tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanarak koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararlar aldığı aktarıldı.

Toplu etkinliklere müsaade edilmeyecek

Buna göre, il genelinde, tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman, site yöneticilerinin ve görevlilerinin, sorumlu oldukları alanlarda; salgın açısından bulaş kaynağı yaratacak olan nişan, kına, mevlit, taziye, gün/doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade etmemelerine, toplu etkinliklerin tespit edilmesi halinde zaman geçirmeden ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapmaları istendi.

Kontrol ve denetimler sıkılaştırılacak

Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun önceden aldığı cenaze, toplu taziye, mevlit, hatim vb. etkinliklerin yasaklanmasına yönelik kararlara dikkat çekilen açıklamada, alınan karar gereğince kolluk kuvvetlerinin, özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapmasına karar verildi.

Bu kapsamda, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşların muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar-suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanması kararlaştırıldı.

Vatandaş anonslarla uyarılacak

Özellikle ev içi bulaşın önlenmesi için bilbordlara afişler asılmasına ilişkin görüşlerin yer verildiği kararlarda yeni tedbir noktasında şu kararlar öne çıktı:

"Mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesine izin verilmeyecektir.

Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri camilerden yapılan anonslar ve gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanmak konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet etmeleri hususu göz önünde bulundurularak anons ve duyuruların etkinliğinin arttırılmasına, maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına; fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılmasına, bu amaçla duyuru ve anonslar yapılması sağlanacaktır."