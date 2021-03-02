Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı risk haritasında, çevresindeki orta ve yüksek riskli illere rağmen düşük risk durumunu koruyan Uşak bu başarısıyla sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından kademeli normalleşme kararlarını açıkladı.

Kademeli normalleşmenin, illerin içinde bulunduğu risk durumuna göre belirleneceği daha önceden açıklanmıştı.

Türkiye genelinde iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırıldı.

Normalleşme uygulaması iki haftada bir güncellenecek

Her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Buna göre, salgının artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı COVID-19 risk haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli, Ankara ise orta riskli kategoride yer aldı.

Bölgenin tek mavi ili Uşak

[Fotoğraf: TRT Haber]

Risk haritasındaki en dikkat çeken il ise, mavi rengiyle nazar boncuğunu andıran Uşak oldu.

Ege Bölgesinde yer alan Uşak, çevresindeki orta ve yüksek riskli illere rağmen düşük risk kategorisinde kalmayı başarabilmesi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Vali Kocabıyık'tan "rehavet"uyarısı

Uşak Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vali Funda Kocabıyık'ın açıklamasına yer verildi.

Kocabıyık, "İlimizde azalan vaka sayılarında tekrar artış yaşanmaması için aynı duyarlılıkla rehavete kapılmadan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim." dedi.

Vali Kocabıyık, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve bu uğurda çalışmalarını sürdüren tüm ekiplere teşekkür etti.

"Tedbirleri elden bırakmadan sağlıklı günler diliyorum"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi tedbirlerine riayet ederek mavi kategoride yer alma başarısını gösteren Uşak'lı hemşehrilerimize ve salgınla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Tedbirleri elden bırakmadan sağlıklı günler diliyorum." dedi.