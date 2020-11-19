İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Çavuşlu ekmeği Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Kasım 2020 tarih ve 89 sayılı Resmi Bülteni'nde tescil edildi.

Çavuşlu ekmeği, buğday unu, su ve ekşi hamurun karıştırılarak yoğrulmasıyla yapılan ve fırından çıktıktan sonra üzerine bulamaç sürülen bir ekmek.

[Fotoğraf: AA]

7 ila 10 arasında saklanabiliyor

Bulamaç, ekmeğe parlak bir görünüm kazandırırken, üzerinde oluşturduğu tabaka ile de raf ömrünün uzamasına katkı sağlar. Çavuşlu ekmeğinin dış kabuğu sert ve üst kabuk kalınlığı 2-4 milimetre, taban kabuk kalınlığı 4-6 milimetre olup ağızda dağılan gevrek bir yapıdadır. Ekmeğin iç kısmı süngerimsi, pişkin ve gözeneklidir. Çavuşlu ekmeği, asitlik oranının yüksek olması nedeniyle oda şartlarında 7-10 gün kadar saklanabilir.

[Fotoğraf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında şunlar da kaydedildi:

"Ayrıca il müdürlüğümüz tarafından proje kapsamında ilimize özgü Şebinkarahisar karadutu, Giresun simidi, Giresun fındık ezmeli kadayıf tatlısı ve Giresun ısırganı için coğrafi işaret almaya yönelik çalışmalar halen devam etmektedir."