Bolu'da artan COVID-19 vakalarının ardından 15 Temmuz'dan itibaren düğünler ekipler tarafından denetleniyor.

Düğünlerde görev yapan personel, katılımcıların HES kontrolünü gerçekleştiriyor. Düğünlerde maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen ve süre kontrol ediliyor.

Kontrollerde, kuralara uymayanlara idari para cezası veriliyor.

17 düğüne ceza kesildi

Ekipler tarafından denetimlerin başlamasından bugüne kadar 1060 düğünde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıldı.

Denetimlerde, kural ihlali yapılan 17 düğünde toplam 26 bin 492 lira idari ceza kesildi.