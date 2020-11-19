Reşitpaşa Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde oynayan bir grup çocuk, yaralı bir köpek yavrusu buldu. Köpeği kucaklarında taşıyarak Zara Belediyesi binasına getiren çocuklar, Belediye Başkanı Fatih Çelik´ten hayvanın tedavi edilmesi için yardım istedi.

Belediye personelinin desteği ile çocukları veteriner hekime yönlendiren Çelik, köpeğin tedavisinin yapılmasını sağladı.

Sokak köpeğinin tedavisinin ardından çocukları makamında kabul eden Çelik, örnek davranışlarından dolayı onlara hediyeler verdi.

Çocukların yaralı köpeği kucaklarında taşıdığı anları, belediyenin güvenlik kamerası kaydetti.

