İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'deki bir matbaa atölyesine düzenlenen operasyonda, sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi.

Operasyonda, Rus uyruklu 2 ve Sırp uyruklu 1 şüpheli olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.