Yeni tedbirler etkisini 2 hafta içinde gösterecek.

Vaka artışı yavaşlayacak mı, yoksa ek tedbirler mi gerekecek?

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün başlıyor.

40 milyona yakın kişinin hareketi yavaşlatılacak

Bilim Kurulu Üyesi Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "İki hafta sonra biz yine aynı noktadaysak, hasta sayılarındaki artış sağlık kapasitemiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam ediyorsa daha sert tedbirler gündeme gelir" diye konuştu.

65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı, hafta sonu kısıtlaması, okullar, restoranlar....

Yarından itibaren uygulamaya başlanacak ek tedbirlerle 40 milyona yakın kişinin hareketi yavaşlatılacak, bulaşma hızının da yavaşlaması sağlanacak.

Hafta sonu 20.00'den sonra uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da 14 saatlik bir kesinti yaratacak.

[Grafik: TRT Haber]

Amaç kalabalık ortamları dağıtmak

Özellikle gece geç saatlere kadar gezmeler duracak, kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplar dağılacak, ev ziyaretleri azalacak.

Doç Dr. Kayıpmaz, "Ne misafirliğe gideceğiz ne de misafir kabul edeceğiz. Büyüklerimizin ihtiyaçlarını görmemiz gerekiyorsa kapıdan göreceğiz. Önümüzdeki 10 gün, 2 hafta içinde bu tedbirlerin vaka hasta sayılarının düşmesinde nasıl etkisi olacak izleyeceğiz. Ümit ediyorum ki bireysel tedbirler ve kapatma kısıtlama ile hasta sayıları kontrol altına alınır" dedi.

[Grafik: TRT Haber]

15 gün veriler takip edilecek

Peki ek tedbirler de işe yaramazsa, salgının hızı yavaşlamazsa ne olacak?

Kayıpmaz, salgının hızının yavaşlamadığı durumda ise hastane kapasitelerinin durumuna göre ek tedbirlerin gündeme gelebileceğini aktardı.

15 gün boyunca uzmanlar salgın verilerini takip edecek. Vakalardaki tırmanış devam ederse, ikinci aşamaya geçilecek. Hafta sonu tamamen kapanma veya sokak kısıtlamasının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlar dahilinde.

Genel kısıtlamaların yanı sıra, illere göre farklı uygulamalara da geçilebilecek. İl salgın kurulları, şehrin ihtiyaçlarına göre kısıtlamaları genişletebilecek.