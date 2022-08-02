Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sağ bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuğu, evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaktaki ormanlık alanda sağ bulundu.
Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde evinin bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki Y.M. için arama çalışmaları başlatıldı.
AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmalarında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.
Herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilen Y.M, ilk müdahalenin ambulansta yapılmasının adından Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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