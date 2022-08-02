Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocayazı ve Ahlatlı köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 3 bölgede Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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