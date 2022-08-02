Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 07:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da el freni çekilmeyen otomobil restoranın çatısına uçtu
[Fotograf: DHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde el freni çekilmeden park edildiği iddia edilen otomobil, hareket ederek restoranın çatısına uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Kısmer kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, bir restoranın önünde park halinde duran ve el freni çekilmediği belirtilen otomobil, bir süre sonra hareket etti. Yolun karşısında bulunan zincirleri parçalayan otomobil, daha sonra restoranın çatısına uçtu.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken otomobilde ve restoranın çatısında maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Otomobil, çekici ile kurtarıldı
Otomobilin sahibi O.Ç.'nin telefonu trafik ekipleri tarafından arandı ancak ulaşılamadı.
Restoran çalışanları, otomobilin yolda bulunan zincirlerin etkisi ile yavaşladığını ve dükkanın içine düşmediğini söyledi. Restoranın çatısındaki otomobil, çekici ile kurtarılarak emniyet otoparkına çekildi.
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