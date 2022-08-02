Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[fotoğraf: Getty]
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda 50 gram uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda G.E., T.Y., E.D., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu Narkotik
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