Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı
[Fotograf: DHA]
Avcılar'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı.
Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi.
Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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