Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da küçük çocuğa çarpan motosiklet durmadı
Sultangazi'de sokakta hızla ilerleyen motosiklet yola bir anda fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Savrulan çocuk şans eseri yara almazken, motosikletli durmayarak yoluna devam etti.
İstanbul Sultangazi'de sokakta hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.
Çocuk sokakta savrulurken, motosiklet sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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