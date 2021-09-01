Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemide vaka tespit edildi; mürettebat karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde demirli yük gemisinde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 12 kişilik mürettebat karantinaya alındı.
Hereke Mahallesi açıklarında demirli Panama bandıralı geminin izinli olarak karaya çıkan bir mürettebatı, rahatsızlanması üzerine COVID-19 testi yaptırdı.
Testin pozitif çıkması üzerine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezince 8'i Türk, 4'ü Gürcistan uyruklu 12 mürettebata test uygulandı.
Mürettebatın 3'ü evinde, 9'u ise otelde karantinaya alınarak gemi dezenfekte edildi.
Mürettebatın 4'ünün test sonucunun pozitif çıktığı, geminin, görevlendirilen yeni mürettebatla Körfez'deki bir limandan yük almasının ardından İtalya'ya gideceği öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Koronavirüs Karantina
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