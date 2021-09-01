Ankara'da fırtına ve sel etkili oldu
Ankara’da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ev ve iş yerleri su altında kaldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü.
Havada uçan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu.
Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti.
Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.
Fırtına ağaçları da devirdi
Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde, akşamüstü şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi.
Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı.
Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlanmasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamlarının önüne geçildi.
Polatlı'da sel: Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu
Polatlı ilçesinde aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına ve yolların bozulmasına neden oldu.
Sular altında kalan yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.
Karapürçek'te sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayan yağış nedeniyle kısa sürede bazı sokaklarda su baskını oldu, bazı daireleri su bastı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etti.