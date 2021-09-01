Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü.

Havada uçan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu.

[Fotoğraf: İHA]

Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti.

Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtına ağaçları da devirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde, akşamüstü şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi.

Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlanmasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamlarının önüne geçildi.

Polatlı'da sel: Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Polatlı ilçesinde aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına ve yolların bozulmasına neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Sular altında kalan yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.

[Fotoğraf: İHA]

Karapürçek'te sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayan yağış nedeniyle kısa sürede bazı sokaklarda su baskını oldu, bazı daireleri su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etti.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]